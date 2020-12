Zo krijg je de vaat na de kerstdis schoon

Zo geniet je maximaal van je kerstboom: laat hem eerst een nacht in de koude gang staan

27 november Een kerstboom houdt het doorgaans drie weken vol in je huiskamer. Wie in dit lastige jaar maximaal van zijn kerstboom wil genieten, volgt deze adviezen op van tuinspecialist Romke van de Kaa. Of kiest een van de langer houdbare alternatieven.