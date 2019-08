Zo kun je ‘dode’ planten weer tot leven wekken

Gooi jij je planten meteen weg als je ziet dat alle blaadjes eraf zijn gevallen, of wanneer de takken er uitgedroogd en slap bij hangen? Niet doen! Eigen Huis & Tuin ging op bezoek bij het Plantenasiel Haarlem, voor tips over hoe je bijna dode planten weer laat opbloeien.

Marije Franken en Naomi de Bruijne van Plantenasiel Haarlem krijgen wekelijks meerdere planten binnen die er op het eerste gezicht dood uitzien, maar die van binnen nog wel wat leven in zich hebben. Zij weten (in 24 van de 25 gevallen) precies wat ze moeten doen om een plant weer op te lappen, en laten zien hoe ze dat hebben aangepakt.

Ficus bonsai

Dit is een typisch voorbeeld van een plant die bijna het loodje heeft gelegd omdat deze ‘iets te goed’ werd verzorgd. Met andere woorden: te veel water, één van de meest gemaakte fouten bij het verzorgen van een kamerplant.

Volledig scherm De ficus bonsai had te veel water gekregen. © Plantenasiel Haarlem

,,We hebben deze plant verpot en nieuwe, droge aarde gegeven. Daarna hebben we ‘m op een tochtvrije plek gezet. Dat is bij ficussen erg belangrijk, omdat deze bij de minste of geringste tocht hun bladeren laten vallen. We hebben hem op een lichte plek gezet en in een mum van tijd kwamen er nieuwe blaadjes aan. Tussen de twee foto’s zit ongeveer zes maanden verschil.”

Hatiora salicornioides (ook wel koraalcactus)

Deze plant kwam in april 2018 binnen op de ‘ziekenboeg’ en had nog maar weinig bladeren over. ,,Bij deze plant lag het probleem aan het gebrek aan licht en water. Hoewel de (bij)naam van de plant anders doet vermoeden, heeft deze plant regelmatig water nodig, in tegenstelling tot andere cactussen.”

Volledig scherm Hatiora salicornioides (ook wel koraalcactus). © Plantenasiel Haarlem

Hij komt namelijk oorspronkelijk uit een tropisch klimaat. ,,We hebben de plant op de allerlichtste plek gezet die we hadden in het asiel en gaven hem wekelijks water. Na een paar maanden zag de plant er weer als nieuw uit. Nu, ruim een jaar later, heeft hij ons beloond met mooie, kleine gele bloemetjes.”

Jatropha podagrica

Dit is een bijzondere plant, een die je niet elke dag ziet. ,,Toen we deze plant binnenkregen had hij helemaal geen blaadjes, ook niet eens het beetje groen dat je op de linkerfoto ziet.”

Volledig scherm De jatropha podagrica slaat water op in z'n bolvormige stam. © Plantenasiel Haarlem

,,We hebben de plant op een rustige, medium-lichte plek gezet en geen water gegeven. Het duurde een paar weken tot de eerste blaadjes verschenen, maar toen ze eenmaal kwamen werd het een prachtplant. Er zit slechts anderhalve maand tussen de twee foto’s. De plant slaat het water op in de stam, dus hij hoeft niet veel water te krijgen. Vandaar de bolle vorm.”

Het Plantenasiel Studentes én plantenliefhebbers Marije Franken en Naomi de Bruijne richtten begin 2018 hun eigen plantenasiel op, waar je een plant kunt doneren of adopteren. Ze vangen namelijk planten op die bijna het loodje leggen, maar ook planten die niet meer in hun oorspronkelijke huis kunnen blijven. Voor deze planten zoeken Marije en Naomi vervolgens weer een nieuw ‘baasje’, net als bij een dierenasiel. Wekelijks verloten ze een plant op social media. Gratis en voor niets dus, maar een kleine vrijwillige bijdrage is welkom, zodat ze weer potgrond en voeding kunnen kopen voor de volgende planten.