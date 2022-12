Zo kun je snel het kerstgevoel creëren in huis en aan de eettafel: ‘Ga all-in, maar wel in je eigen stijl’

,,Een dennenslinger geeft een groots effect, een direct kerstgevoel en kleedt de tafel aan. Leuk is dat je de slinger ingetogen kunt houden of hem verder aan kunt kleden. Steek er wat andere soorten takken in voor een lekker los effect en/of versier de slinger met lichtjes en glimmende accessoires. Organiseer je een diner aan tafel en gebruik je een tafelschikking, markeer de plekken dan door de naam van de gast op de voet van zijn of haar wijnglas te schrijven met een glasstift.”



,,Overigens is dit ook handig bij een walking dinner met veel mensen, zodat iedereen weet welk glas van hem is. Je kunt de glazen ook versieren door om de hals van het glas een kettinkje te doen met daaraan de naam van de gast en een lieve (kerst)groet. Je kunt ook heel gemakkelijk zelf naamkaartjes maken waar je met een lucifer een mooi brandrandje aan maakt. Ook kan het leuk zijn om de stoelen in kerstsfeer te brengen door ze te versieren met (zelfgemaakte) kerstslingers. Een ideale styling bestaat uit oneven aantallen, je hoeft dus niet alle stoelen te versieren, maar versier ze bijvoorbeeld om en om.”



,,Nog een leuke tip voor meer verrassende inspiratie is om de kerstetalage van je favoriete winkel te bekijken, of goed op te letten hoe de set van je favoriete film of serie in kerstsfeer is gebracht. Het kan als inspiratie dienen voor je eigen kerstversiering.”