Zo maak je de oven en magnetron schoon

Marja over de oven: ,,Eerst maak je de oven leeg. Alle platen kunnen in principe gewoon in de vaatwasser. Het rooster in het midden laat je zitten. Dan verwarm je de oven voor op de hoogste stand. Als de oven op temperatuur is, zet je onderin de schaal met kokend water. Let op! Handschoentjes aan, want het is heet! Op het rooster midden in de oven zet je de kleinere schaal met ammonia. Doe de oven dicht en zet ‘m uit. Ga even lekker boodschappen doen of zo. Geef het maar de tijd.”