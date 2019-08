Zo maak je de perfecte tuinfoto

Tuinfotografe Caroline Piek vertelt dat het tijdstip waarop je de foto's maakt essentieel is: ,,Fotografeer ’s ochtends vroeg of juist in de avond. Net na zonsopkomst en tijdens de zonsondergang zijn de gouden uurtjes waarop de zon prachtig is. Vermijd fotograferen midden op de dag als er felle zon staat. Hierdoor krijg je harde schaduwen in je tuin.”

Piek vertelt dat de ideale situatie voor fotograferen het moment is waarop de lucht blauw is met enkele wolken. ,,Zo heb je wel een mooi gekleurde lucht op de foto, maar heb je geen last van de zon.” Om te weten wanneer de zon goed is voor foto’s bestaat de app The Photographer’s Ephemeris. Met deze app kun je de stand van de zon checken op een bepaald tijdstip.

Volledig scherm © Caroline Piek

De aankleding

Wil je jouw sfeervolle tuin goed overbrengen op de foto? Dan is het volgens Caroline slim om goed na te denken over de aankleding. Zet bijvoorbeeld een fles wijn neer met wat glazen en borrelhapjes. En vergeet ook niet om wat kussentjes neer te leggen. Zo laat je zien dat er geleefd wordt in de tuin.

Observeer je tuin goed als je klaar bent om de foto’s te gaan maken. “Zoek of er bepaalde lijnen in je tuin zitten die mooi op beeld naar voren kunnen komen. Dit kun je goed accentueren door te fotograferen vanaf boven, óf door in een hoekje in de tuin te gaan staan waardoor je oog door de tuin geleid wordt.”

Caroline Piek geeft aan dat een natuurlijke tuin wat lastiger te fotograferen is dan een moderne tuin. ,,Bij een natuurlijke tuin moet je namelijk opletten dat je geen ‘groene soep’ krijgt, waarbij je niks in de tuin meer van elkaar kunt onderscheiden. Dit kun je voorkomen door van boven te fotograferen, of door scherp te stellen op één bloem en de bloemenzee op de achtergrond wat waziger te maken.”

Volledig scherm © Caroline Piek

Ruimtelijke foto

Wil je je tuin zo groot mogelijk laten lijken? Fotografeer dan met een groothoeklens. Als je met je telefoon fotografeert heb je geluk: hier zit al een redelijk wijde lens in. Je kunt het nog beter maken door een groothoeklens opzetstukje voor je telefoon te kopen. ,,Wat ook helpt, is de tuin fotograferen vanaf een hoog standpunt. Ga hiervoor bijvoorbeeld op een stoel staan.”

Volledig scherm . © Caroline Piek

Natuurlijk moet je bij het fotograferen van je tuin ook lekker creatief aan de slag gaan. “Zo kun je scherpstellen op een bloem en op de achtergrond weer dezelfde kleur naar voren laten komen. Of zorg voor bokeh in je foto. Dit zijn onscherpe lichtvlekjes die je bijvoorbeeld kunt krijgen door de zon die door bladeren schijnt.”

