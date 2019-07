Zo maak je een kattenluik

Vorig jaar was ik op vakantie in Polen. Een yogaweek. Omdat ik fysiek werk heb, is een vakantie waarin ik stilzit niet geschikt. Die overgang is te extreem. Naast mijn bungalow had een jongen zijn tent opgezet. Hij had zijn kat meegenomen. Het beestje liep vrij rond en zijn baasje was niet bang dat hij weg zou lopen. Bijzonder! Als je jouw kat niet mee wil nemen op vakantie, kun je de buren vragen of ze hem willen verzorgen. Een kattenluik is dan wel belangrijk, zo kan je kat altijd naar buiten. Daar heeft hij recht op, vind ik. Heb je vakantieplannen en twijfel je nog over een pension, meenemen of de buren vragen?