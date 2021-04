Zo verwijder je vieze (schimmel)vlekken uit de tuinkussens

Het is dit keer een anonieme vraag, want niet iedereen wil nou zo graag de vuile was buiten hangen en dat geldt blijkbaar ook voor de tuinkussens. Want ja, de tuinkussens worden weer van stal gehaald en dan blijken er soms vlekken in te zitten die daar vorig jaar nog echt niet in zaten. Schimmel, bijvoorbeeld. Wat doe je er dan mee?

Voor Marja is het niet zo'n moeilijke vraag. Ze heeft zelf kussens met ritsen. ,,Haal de slopen van de kussens. Doe water in een emmer, niet te heet en vermeng het met inweekmiddel. Gooi de slopen in de emmer en laat het een nacht goed intrekken. Doe het daarna gewoon in de wasmachine met de gewone was, 40 graden. De meeste vlekken, zo niet alle vlekken, zijn verdwenen. Doe de slopen niet in de droger, want ze kunnen iets krimpen.”

Geen rits

Maar wat nou als je géén rits op de kussens hebt. Weggooien is zonde en slecht voor het milieu, weet Marja. ,,Het zijn vervelende vlekken, maar over het algemeen kun je ze goed wegkrijgen. Doe het inweekmiddel in een emmer water, maar verdun het niet. Maak er een papje van. Smeer dat papje op de vlekken. Leg er een vochtige handdoek, gevuld met water, overheen. Laat het inweekmiddel goed de kans krijgen om in te werken. Dan kun je kijken: zie je de vlek al schoon worden?”

Volledig scherm Marja Middeldorp. © Joost Hoving

,,Als je ziet dat de vlek verdwijnt, neem het dan af met een vochtige handdoek met schoon water. Laat het kussen drogen in de zon en ga maar lekker genieten van je schone kussen! En als ik nou één ding mag aanraden, nu alvast. De volgende keer als je de tuinkussens opbergt, doe ze dan in plastic vuilniszakken met antivochtkorrels. Dan maakt schimmel ook geen kans.”

Bonus

Nu we toch bezig zijn met het inweekmiddel en het terras, heeft de schoonmaakexpert ook nog het advies om de zonwering te controleren op vogelpoep. ,,Als je slim bent, volg je het weerbericht goed en gebruik je het inweekpapje net voordat het gaat regenen. Dan kan de markies door de bui schoonspoelen. Een tuinslang werkt ook.”

