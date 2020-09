Zo ziet de ideale thuiswerkplek eruit: ‘Geen spaghetti onder het bureau’

hip huisSinds de coronacrisis brengen mensen (noodgedwongen) meer tijd door in hun eigen huis. Het interieur krijgt daardoor ook meer aandacht. In de serie ‘hip huis’ onderzoekt de redactie Wonen van deze site de laatste trends. Vandaag: het thuiskantoor.

Het wordt al jaren geroepen, maar pas sinds de coronacrisis is het gemeengoed: een werkplek thuis, voor wie het mogelijk is, wordt een verlengstuk van het kantoor. DNA Projecten, met vestigingen in Heerenveen en Nijmegen, helpt organisaties bij het inrichten van kantoren, maar óók van de werkplek thuis. ,,Dan is ergonomie belangrijk, maar het moet ook aansluiten bij de smaak van het individu en de thuissituatie. Het is bovendien niet gek om na te denken over wat je laat zien als je aan het videobellen bent. Dat is hoe je jezelf én het bedrijf representeert”, aldus directeur Lieuwe Feenstra.

Voor Feenstra is een werkplekinrichting méér dan een esthetische of ergonomische keuze. ,,We willen bedrijven in staat stellen het beste uit zichzelf te halen. De grote trend is wat wij noemen activiteit-gerelateerd werken. Voorheen kwam een flexibele werkplek tot stand vanuit kostenbesparing. Nu zijn kantoren ingericht in zones: een plek waar je geconcentreerd kunt werken, een andere plek waar je kunt overleggen met collega's. De thuiswerkplek moet ook een flexibele alleskunner zijn. We moeten ervoor waken dat we niet in een oud patroon vervallen waarbij je zes of acht uur op een dag op één plek achter de computer blijft zitten. Dat is vooral slecht voor de gezondheid, maar ook niet productief.”

Quote We moeten ervoor waken dat we niet in een oud patroon vervallen waarbij je zes of acht uur op een dag op één plek achter de computer blijft zitten Lieuwe Feentra, directeur DNA Projecten

Ideale werkkamer

Bij veel mensen is de kleinste slaapkamer in huis het nieuwe kantoor geworden - als het al niet was ingericht als studeerkamer. Of de zolder, soms met een gedeelde functie van washok: zowel de volle wasmand als het droogrek vullen de achtergrond van collega's met wie je tegenwoordig vooral veel videobelt. Hoe ziet de ideale werkkamer van het moderne huis eruit?

Feenstra durft wel een paar essentiële elementen te noemen. ,,Het bureau is natuurlijk belangrijk. Om te beginnen is er altijd spanning tussen ergonomie en vormgeving. De verschijningsvormen van bureaus met een staan- en zitpositie zijn niet erg groot, terwijl het naar mijn inzicht essentieel is dat je bij sommige taken kunt staan. Dat is beter voor de gezondheid en maakt dat je je actiever kunt gedragen. Er zijn helaas nog niet veel leveranciers die erop inspelen door zit-stabureaus van een beter design te voorzien, maar die gaan denk ik wel komen.”

Volledig scherm Ga voor een zit-stabureau, raadt Feenstra aan. © DNA Projecten

Stoelen

Volledig scherm Bij de keuze voor een stoel is er een spanningsveld tussen design en ergonomie. © DNA Projecten Voor bureaustoelen geldt ook dat comfort kan vloeken met design. ,,Als medewerkers een persoonlijk budget krijgen voor een goede stoel, gaan ze vaak meer naar uiterlijk kijken. Maar daar kom je na drie maanden op terug als hij niet lekker zit. Over het algemeen zien we een trend van de verhuiselijking van het kantoor. Lampen zijn eerder sfeervol dan functioneel, bureaustoelen worden minder saai. Ik verwacht dat stoelen thuis ook wat vaker bij de rest van het interieur gaan passen. Maar neem een Vitra Eames-stoel, een populair merk qua design, daar kun je gewoon niet de hele dag lekker op zitten.”

Verder wil je geen ‘spaghetti onder het bureau’, waarmee Feenstra bedoelt dat de snoeren netjes worden weggewerkt. ,,En er zijn bureaus met gadgets erin waarbij je telefoon bijvoorbeeld draadloos oplaadt of met USB-ingangen zodat je andere apparaten gemakkelijk kunt aansluiten.

Quote Mensen met arboklach­ten hebben vaak de broodkrui­mels op hun toetsen­bord zitten, dat zegt genoeg Lieuwe Feenstra

Verdachte

Volledig scherm © DNA Projecten Dan de omgeving: ga je voor behang, gordijnen, vloerbedekking? ,,Vloerbedekking wordt vaak gekozen om het geluid in de ruimte te verbeteren, niet geheel onbelangrijk tijdens het videobellen. Je wil goed verstaanbaar zijn en overigens ook goed voor de dag komen. Er zijn videobelprogramma's die de achtergrond maskeren. Ik vind dat er niet uit zien. Het is een gemiste kans om iets van jezelf te laten zien. Denk dus goed na over hoe je wil overkomen op de video. Zorg voor goed licht aan de voorkant, zodat je niet een soort verdachte lijkt met alleen een silhouet op beeld.”



Ook de kleur moet bij je passen. ,,Ik zei laatst tegen een collega dat ze er niet helemaal fit uit zag, maar dat had waarschijnlijk met de achtergrondkleur te maken. Bij een warme, uitnodigende omgeving is de communicatie ook echt anders dan bij een formele setting. Dat geldt ook voor videobellen. Het heeft ook invloed op je eigen stemming. Datzelfde geldt voor planten. Die hebben invloed op je gezondheid.” Psycholoog Thijs Launspach schreef op deze site zelfs dat alleen al kíjken naar de natuur een positieve invloed heeft op je concentratie.

Keukentafel

Allemaal leuk en aardig, zo'n ideaal thuiskantoor, maar zitten de meeste mensen niet toch gewoon met hun laptop aan de keukentafel. ,,Dat kan natuurlijk. Dan nog zou ik activiteit-gerelateerd werken aanraden. Moet je iets lezen, sluit je dan af in een bepaalde ruimte. Ik ga zelf vaak rondjes lopen in huis als ik met een collega bel. Zo word je hele huis eigenlijk werkruimte. Het gaat er met name om dat je in beweging blijft, want op kantoren proberen we dat lange zitten juist te voorkomen. Die slechte gewoonte mag niet naar het huis verschuiven. Mensen met arboklachten hebben vaak de broodkruimels op hun toetsenbord zitten. Dat zegt genoeg. Die nemen niet de moeite om te ontspannen en ergens anders te lunchen.”

