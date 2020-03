Zo zit het met de bemiddelingskosten die makelaars vaak (onterecht) rekenen aan huurder

De Procedeerwinkel werkt volgens een zogenoemd no cure, no pay-model. Hiermee wordt bedoeld dat de dienst gratis is als de makelaar uiteindelijk niet betaalt. Doet de makelaar dat wel, ontvangt de Procedeerwinkel 30 procent van de terugbetaalde bemiddelingskosten. De overige 70 procent gaat terug naar de klant.



Justus Darley is juridisch adviseur bij de Procedeerwinkel en ook hij ziet dat makelaars zich nog altijd niet aan de regels houden. „Wij hebben maandelijks gemiddeld vijftien van deze zaken. We controleren vooraf of een zaak kans van slagen heeft, want als we verliezen hebben wij daar kosten aan.”