Zo zorg je ervoor dat jouw houten tuinmeubelen er mooi uit blijven zien

Nu we niet naar het terras kunnen en dus op het balkon of de tuin zijn aangewezen, is het wel zo fijn als je tuinmeubelen er een beetje fris bij staan. Houten meubelen die veel buiten staan, slijten helaas ook sneller. Gelukkig zijn er manieren om ze er weer als nieuw uit te laten zien.

Hoe je je houten tuinmeubelen het beste kunt onderhouden en/of een opknapbeurt kunt geven, hangt af van de houtsoort. De twee meest voorkomende houtsoorten van tuinmeubelen zijn hardhout en teakhout. Voor allebei geldt dat het schoonhouden van de meubelen al veel schade kan voorkomen. Dat zorgt er namelijk voor dat mossen en algen zich minder makkelijk aan de meubelen hechten.

Het schoonmaken van tuinmeubelen kan gewoon met een sopje. Maak de meubelen goed nat, want dan gaan de poriën van het hout openstaan en wordt het beter schoon. Zijn de meubelen echt vies? Gebruik dan een harde borstel en houtreiniger. In houtreiniger zitten speciale middelen die algen en mos beter verwijderen. Gebruik geen hogedrukreiniger! Dit beschadigt het hout.

Hardhout

Veel tuinmeubelen worden gemaakt van hardhout omdat dat - niet verrassend - sterker en dus weerbestendiger is dan zacht hout. Een nadeel van hardhouten tuinmeubelen is wel dat ze snel ‘vergrijzen’. Door ze (na het schoonmaken) te behandelen, kun je dit proces tegengaan of verhelpen.

Het behandelen van tuinmeubelen kan met olie, lak of beits. Vaak is het handig om je meubel eerst even op te schuren zodat het middel dat je gebruikt beter hecht. Voor hardhout is een grove schuurkorrel het meest geschikt en het is belangrijk om in dezelfde richting te schuren als de houtnerf.

Olie zorgt ervoor dat het hout niet uitdroogt en de natuurlijke uitstraling behoudt. Olie trekt goed in het hout en het is makkelijk bij te werken. Beits is ook een middel dat in het hout trekt en je meubel beschermt tegen verschillende weersomstandigheden. Beits kun je in verschillende kleuren kopen, waardoor je je meubel meteen een ander uiterlijk kunt geven. Lak geeft een extra laag op het hout die bescherming biedt tegen het weer en het zorgt ervoor dat het meubel makkelijker schoon te maken is. Nadeel van lak is wel dat het kan barsten.

Teakhout

Teakhout bevat een van nature beschermende olie en heeft daardoor minder onderhoud nodig dan hardhout. Met schoonhouden kom je dus een heel eind, maar ook teakhout heeft de neiging te vergrijzen door zonlicht. Veel mensen vinden dit mooi en kiezen er dan ook voor om dit proces gewoon zijn gang te laten gaan. Het heeft ook geen invloed op de levensduur van het hout.

Wil je graag de natuurlijke honingkleur van je meubelen behouden? Dan kun je ervoor kiezen het hout te behandelen met teakolie. Hieerdoor verloopt de vergrijzing van het hout minder snel en het zorgt ervoor dat vuil er minder makkelijk in trekt.

Beschermen in winter

Voor zowel meubelen van hardhout als teakhout geldt: ze blijven het mooist als je ze in de winter opbergt in een schuur of berging. Is dat geen optie? Dan kan een hoes voor bescherming zorgen. Hierbij is het wel belangrijk dat de hoes het hout niet helemaal afsluit. Er moet ruimte blijven tussen de hoes en het hout om het te laten ademen en regenwater moet er goed af kunnen lopen. Zo blijven je meubelen langer mooi en dat scheelt weer in schoonmaakwerk voor het nieuwe seizoen.

Voor dit artikel zijn gegevens verzameld van de websites Buitenlevengevoel.nl en Tuinmeubelen.nl.