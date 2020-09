Zo zorg je goed voor je gereedschap

Mijn vader is overleden. We hebben nooit veel contact gehad, maar ik weet dat hij trots op mij was als klusvrouw. Tijdens het leeghalen van zijn woning kwam ik een knipsel tegen van een van mijn columns. Hij mailde me weleens alsof hij een klant was, Bob de Bouwer, en schreef dan: 'Ik weet precies uit wat voor hout jij gesneden bent!'

Ik heb mijn handigheid inderdaad niet van een vreemde. Mijn vader was werktuigbouwkundige en hield zich vooral bezig met elektrotechniek. Hij laat ontzettend veel gereedschap na, heel specialistisch ook. Of dit allemaal nog bruikbaar is, hangt vooral af van hoe hij het altijd heeft onderhouden. Alles zit nog in de originele koffertjes, dus ik denk dat mijn vader nog lang zal voortleven.

Droog

Bewaar je gereedschap op een droge plek. Vocht en temperatuurverschillen zijn vooral funest voor accu's. Maak machines na gebruik schoon met een (tanden)borstel of luchtcompressor om stof en vuil te verwijderen uit de bewegende delen. Stof zorgt voor slijtage. Met een zachte doek doe je de rest.

Smeren

Als de machine schoon is, dien je zo nu en dan de bewegende delen te smeren. Hierover staat altijd iets omschreven in de handleiding. Soms zijn er zelfs olie en een reinigingsdoek bij geleverd. Goed onderhoud zorgt er ook voor dat je veilig met je machines kunt blijven werken.

Opladen

Accu's blijven langer goed als je ze zo'n drie keer per jaar leegtrekt en volledig oplaadt. Als je een lithium-ion-accu lang niet gebruikt, kun je die het beste ongeladen opbergen, op een donkere en koele plek. Dan verliest de accu het minst van zijn capaciteit.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Slijpen

Ook handgereedschap heeft onderhoud nodig. Slijp je gereedschap goed, bijvoorbeeld je verfkrabber, beitel, zaag of tuingereedschap. Als je zelf niet de middelen of de kunde hebt, dan zijn er tal van bedrijven die dat voor je kunnen doen. Smeer metalen handgereedschap in met vet zodat het niet roest.

Geweldloos

En last but not least: gebruik gereedschap alleen waar het voor is gemaakt en zonder grof geweld. Laat het gereedschap het werk doen. Lukt dat niet, dan gebruik je waarschijnlijk de verkeerde tool. Je kunt het daardoor beschadigen of kapotmaken.

Bekijk hieronder hoe Hieke Grootendorst behanglijm aanmaakt.