Zo zorg je volgens de Vlinderstichting voor een vlindervriendelijke tuin

Kijk als eerste naar planten waarmee je vlinders naar je tuin kunt trekken, zegt Radstaat. ,,Belangrijk hierbij is dat je denkt aan planten voor het hele vlinderseizoen, dat loopt van half april tot half oktober. Zo kun je in het voorjaar bijvoorbeeld kiezen voor krokussen, longkruid (Pulmonaria) en hyacinten en in de zomer voor kattenstaarten, zonnehoeden, koninginnenkruid én natuurlijk de vlinderstruik.”

In het najaar kun je denken aan asters of hemelsleutel. Je hebt hier helemaal geen grote tuin voor nodig. ,,Ook op een balkon op twaalf hoog kun je planten die vlinders trekken neerzetten in potten of bakken. Goede planten hiervoor zijn bijvoorbeeld dwergvlinderstruikjes, of de Campanula.’’

Paardenbloemen

Heb je paardenbloemen in je tuin staan? Lekker laten staan, zegt Radstaat. ,,In het vroege voorjaar zijn de bloeiende bloemen belangrijk voor vlinders als bron voor nectar en stuifmeel. Paardenbloemen bloeien in maart en april als er nog niet zoveel planten in bloei staan. Ideaal dus voor hongerige vlinders.’'

Als je genoeg ruimte hebt, is volgens Radstaat een bloemenweide ook een leuke manier om vlinders naar je tuin toe te trekken. ,,In tuincentra kun je genoeg bloemenmengsels kopen die geschikt zijn voor vlinders, waarna je kunt gaan zaaien. Een extra voordeel: met een bloemenweide hoef je je gras een stuk minder vaak te maaien.’’

Gifsporen

Als het aan Radstaat ligt, kiest iedereen voor vlinderplanten die biologisch zijn geteeld zijn. ,,In regulier geteelde planten kunnen gifsporen zitten. Vlinders nemen dit in zich op met soms ernstige gevolgen. Zo kunnen ze er onvruchtbaar van worden of er zelfs aan doodgaan.’’

Quote Brandne­tels zijn niet per se de planten waaraan je als eerste denkt bij een vlinder­vrien­de­lij­ke tuin Ineke Radstaat, Vlinderstichting Wil je een diversiteit aan vlinders in je tuin? Houd dan ook rekening met de rupsen. ,,Het zijn eigenlijk net kleine kinderen. Ze zijn heel kieskeurig met eten en lusten niet zomaar alles. Iedere rups van een vlinder is gespecialiseerd op een bepaald soort plant. Dit wordt ‘de waardplant’ genoemd. Zo heb je rupsen die alleen maar brandnetels eten’’, zegt Radstaat. ,,Brandnetels zijn niet per se de planten waaraan je als eerste denkt bij een vlindervriendelijke tuin. Maar hierdoor krijg je mooie vlinders in de tuin, zoals de dagpauwoog, de kleine vos en de gehakkelde aurelia. Als je liever niet met je voeten in de brandnetels staat, kun je ze ook in potten doen. Bij een grotere tuin kun je ze gewoon in een hoek laten groeien.”

Naast rupsen die alleen kunnen overleven door brandnetels, zijn er ook weer andere soorten vlinders die alleen kunnen overleven met koolplanten. ,,Heb je genoeg ruimte, ga dan voor een moestuin met verschillende koolplanten. Zo komen de rupsen van koolwitjes naar je tuin toe.” Wil je liever niet dat je hele moestuin onder de rupsen zit? Zet dan één plant apart neer voor de rupsen, een eindje van je moestuin vandaan, en bescherm de rest door het af te dekken met gaas.

Leefomgeving voor diversiteit

Naast eten voor vlinders en rupsen is het ook slim om te letten op de leefomgeving van de insecten. Afwisseling in je tuin is volgens Radstaat erg belangrijk. ,,Vlinders houden van diversiteit. Zo willen ze graag een plek uit de wind en in de zon. Maar als het heel warm is, zoeken ze juist weer de schaduw op. Zorg daarom voor diversiteit door verschillende hoogtes en verschillende beplantingen in je tuin.’’

Bang dat je de eikenprocessierups naar je tuin toetrekt met je vlindervriendelijke plannen? Geen paniek, zegt Radstaat. ,,Eikenprocessierupsen eten alleen maar eiken. De vlinders van de rupsen kunnen helemaal niks eten. Ze leven maar een paar dagen en hebben niet eens een functionele tong.’’