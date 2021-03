Zo zorg je voor een glanzend schoon afvoerputje

,,Ook ik ben begonnen met de voorjaarsschoonmaak en kom wat lastige klusjes tegen”, zegt Maaike Verheul uit Spijkenisse. ,,Onze rvs-gootsteen blijft in de randjes rond de stop wat bruin en ik zou hem graag weer als nieuw willen krijgen. Hoe kan dat het beste?”

Het is niet de eerste keer dat Marja Middeldorp deze vraag krijgt. ,,Je drinkt koffie of thee, gooit soms wel eens wat weg en dat slaat makkelijk aan in de gootsteen. Het ziet er al gauw goor en bruin uit. Hoe meer vet in het putje, hoe meer er blijft plakken. Dat probleem doet zich niet alleen in de keuken voor, maar in alle gootjes en putjes in huis.”

Als het aan Marja ligt, ga je bij de grote schoonmaak per ruimte aan de gang. ,,Ik denk niet dat je bijvoorbeeld een voor een alle afvoerputten in huis na moet lopen. Zie het als kers op de taart als je de keuken helemaal schoonmaakt: een glanzend schone afvoerput!”

Wat kun je fout doen?

,,Schuren! Dus geen schuurmiddel of schuurspons gebruiken. Dat maakt het in de toekomst namelijk alleen maar erger. Het gaat krassen en als je krast, is het oppervlak niet meer glad en blijft vuil en sneller in hangen. Het glimmende effect is dan weg.”

Wat kun je wel doen?

,,Ik zal wel weer heel Nederland over me heen krijgen, want het is slecht voor het milieu, maar ik gebruik dikbleek. Als je dat niet wil, kun je op zoek naar biologische middelen die ongeveer hetzelfde doen als bleek. Die zijn tegenwoordig zelfs in supermarkten te vinden.”



,,Als je wel dikbleek gebruikt, doe dat dan wel heel zuinig. Vier druppeltjes op een zacht sponsje. Doe even handschoenen aan en kijk uit voor je kleding. Met dat sponsje ga je gewoon wat deppen in de vieze randjes. Vervolgens laat je het een paar minuten intrekken.”

Heb jij nog andere tips voor dit of soortgelijke klusjes?

Pak vervolgens een emmer warm water. ,,Niet heet, warm", benadrukt Marja. ,,Of je kunt direct het warme water uit de kraan gebruiken. Na een paar minuten met water een beetje afsponsen. Kalk en vet is losgeweekt. Als je last hebt van zo'n oranje waas: ook die kun je op deze manier in de douche verwijderen. Na het schoonmaken even goed droog maken met een handdoek en het is weer glad en glimt aan alle kanten. Echt een leuk klusje!"