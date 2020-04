Zo zorg je voor een schoon terras of balkon: ‘Voorkom een modderpoel’

Het wordt lekker weer dit weekend, voor veel mensen reden om van de buitenruimte rond huis te genieten. Marja Middeldorp gaat er ook mee aan de gang. ,,We zijn een hele periode binnen geweest, dus het balkon of de tuin ziet er verdord uit. Voordat we gezellig gaan zitten: eerst schoonmaken!”

Voegen schoonvegen

,,Altijd eerst het stof weghalen, voordat je begint met schoonmaken”, raadt Marja aan. ,,Met een bezem of stoffer even goed door de voegen van de tegels heen gaan is belangrijk. Ook als je een hogedrukspuit hebt, moet je eerst stoffen. Anders zitten je ramen en deuren helemaal onder. Voorkom een modderpoel. Het liefste ook gewoon een beetje afspoelen. Zijn de tegeltjes weer lekker schoon.”

Wassnoer wassen

,,Je kunt de was weer buiten laten drogen. Dan gaat die ook heerlijk ruiken. Neem het droogrek of snoer dat je daarvoor gebruikt wel even af. Aan het begin van het seizoen ben je verbaasd over hoeveel zwart eraf komt. Pak een schoonmaakdoekje of een oud washandje en maak het snoer goed schoon, want anders is je was direct alweer vies."

Insectengordijn of hor

Het is veel heen en weer van binnen naar buiten lopen en weer terug, beseft Marja. ,,Dan wil je niet dat de insecten achter je aan komen. Daarom hebben veel mensen zo'n antivlieggordijn of hor. Nou, die ga je weer plaatsen nu je vaker naar buiten komt. Ik mag hopen dat je de hor hebt schoongemaakt voordat hij is opgeborgen. Zo niet: eerst even stofzuigen, liefst met zo'n rond borsteltje als kop. Niet met water, dat is niet nodig.”

Quote Hout moet worden geolied. Het kan anders uitdrogen en dat is slecht voor het materiaal Marja Middeldorp

Stoelen en tafels

,,Uiteraard willen we lekker in het zonnetje zitten. Dus de tuinstoeltjes kunnen naar buiten. Even afnemen met een doekje. En dan heel belangrijk: behandel plastic en hout met onderhoudsspul. Voor plastic heb je daar speciale producten voor en hout moet worden geolied. Het kan anders uitdrogen en dat is slecht voor het materiaal. Anders gaat tante Sien straks zitten als de familie weer bij elkaar mag komen en zakt ze zo door de stoel heen. De kussens moet je even uitkloppen met een mattenklopper.”

Aankleden

Marja vindt sfeer vaak bijna net zo belangrijk als hygiëne. ,,Dan gaan we eens kijken: wat willen we allemaal op het terras hebben staan? Tafeltje, paar stoeltjes. Zorg dat je de ruimte hebt en alles lekker uit elkaar kunt zetten. Pak vervolgens een leuke plant die het terras of het balkon lekker opfleurt. We kunnen niet echt Pasen vieren, maar ga toch maar op zoek naar een paastak, mooi versieren... het moet ook gezellig zijn.”

,,Nou, dan kun je nu heerlijk op het terras zitten met een kopje koffie en thee. En neem ook maar een paaseitje, dat heb je wel verdiend.”