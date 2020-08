Zonnepanelen op huizen booming: zo snel heb je ze terugverdiend

Pas vanaf 1 januari 2023 krijg je niet meer de volle mep van je eigen stroomtarief als je de opgewekte stroom niet helemaal zelf verbruikt en dus terug aan het net levert. Dat bedrag wordt jaarlijks afgebouwd. De terugverdientijd kan daardoor voor een gemiddeld huishouden oplopen van de zeven jaar nu naar negen jaar als je pas in 2031 zonnepanelen aanschaft.

Mensen die al zonnepanelen hebben, zien de terugverdientijd ook iets oplopen, maar die gingen ervan uit dat de salderingsregeling dit jaar al gedeeltelijk zouden stoppen. Minister Eric Wiebes besloot echter door te gaan met het stimuleren van zonnepanelen op het huis omdat het een groot succes is, zo blijkt uit cijfers.

Quote Er zijn inmiddels veel hobbels weggenomen en het is bekender geworden Jasper Hörmann, Sungevity Volgens Centraal Bureau Statistiek waren er in 2015 nog maar 400.000 huizen met zonnepanelen. Dutch New Energy Research (DNER) krijgt als onderzoeksbureau het hele jaar door gegevens door van fabrikanten, groothandels en installateurs en zegt zeker te weten dat deze zomer de grens van 1 miljoen huizen met zonnepanelen wordt gepasseerd. Het exacte moment is moeilijk aan te wijzen, maar ook andere experts denken dat de schatting moet kloppen.

Meer goedkope leningen

De groei sinds 2015 is vooral ontstaan doordat de terugverdientijd is geslonken en steeds meer goedkope leningen beschikbaar zijn, analyseert Jasper Hörmann van aanbieder Sungevity. Hij deed een studie naar de beweegredenen van huiseigenaren om over te gaan tot de aankoop naar zonnepanelen, óf juist niet. ,,Een paar jaar geleden was het voor veel mensen nog gedoe. Ze wisten niet of ze het geld wel hadden en er blijft ook een groep die denkt: dat geld heb ik misschien nodig voor als de auto stuk gaat. Er zijn inmiddels veel hobbels weggenomen, het is bekender geworden en met de leningen van nu ben je een dief van je eigen portemonnee als je het niet doet.”

Volledig scherm © Milieu Centraal

Volledig scherm De groei van zonne-energie bij netbeheerder Liander sinds 2011. © Liander Dolf Schellekens denkt er ook zo over. Hij woont met zijn gezin in Elst bij Arnhem en zocht recent uit wat het hem kost om zonnepanelen te kopen. ,,Een paar jaar geleden mocht ik er maar zes op mijn dak leggen vanwege strengere regels en ze waren minder efficiënt. Mijn dak is ook niet ideaal. Nu heb ik een lening via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en betaal ik maar 1,6 procent rente. Ik heb tien zonnepanelen gekocht van A-kwaliteit, met ieder een eigen omvormer. Dat is handig omdat de efficiëntie dan niet afneemt als op een van de panelen de schaduw valt. Het kost 6400 euro. Omdat ik een lening heb, betaal ik 48,15 euro per maand, maar ik bespaar zo’n 60 euro op mijn energierekening. De btw is aftrekbaar en die krijg ik dit jaar nog terug. Ik ga direct geld besparen en over tien jaar al helemaal, omdat de lening dan is afbetaald. Zelfs als je niks met het milieu hebt, zie ik niet waarom je dit niet zou doen.”

Doordat de afbouw minder snel gaat dan oorspronkelijk zou gebeuren, is de laatste stap van 2030 naar 2031 wel groter, merkt Puk van Meegeren van Milieu Centraal op. ,,Toch blijft het een slimme investering”, zegt hij. De voorlichtingsorganisatie berekende dat de terugverdientijd bij aanschaf van tien panelen in 2020 6,9 jaar is. In 2023 zou de terugverdientijd 8,2 jaar zijn. Er wordt uitgegaan van zonnepanelen die 25 jaar meegaan. De ‘winst’ die je met de investering maakt is gelijk aan een spaarrente van 3,5 procent.

Milieu Centraal

Volledig scherm Zonnepanelen zijn steeds beter zichtbaar in de samenleving, aangezien al één op de acht huizen panelen op het dak heeft liggen. © Shutterstock Als je als huishouden zonnepanelen koopt, krijg je daar geen landelijke subsidie voor, hoewel je wel de btw dus terug kunt vragen. Minister Eric Wiebes liet de Tweede Kamer eerder dit jaar weten dat dat voordeel blijft bestaan. Via de energiesubsidiewijzer van Milieu Centraal is te zien of in je eigen gemeente een extra subsidiepotje beschikbaar is.



De berekening van Milieu Centraal is overigens iets conservatiever dan die van het kabinet, omdat onderzoeksbureau TNO ervan uitgaat dat de prijs voor de aanschaf van zonnepanelen blijft zakken met 3,5 procent per jaar. Maar zelfs als panelen niet goedkoper zouden worden, zou de terugverdientijd niet veel verder oplopen dan negen jaar gemiddeld (afhankelijk van aantal panelen, opbrengst en verbruik van het huishouden).

Milieu Centraal wijst er nog op dat stroom terugleveren aan het net sowieso geen goede strategie is. Je zou bijvoorbeeld beter overdag de wasmachine of vaatwasser aan kunnen zetten. Elke kilowattuur die je zelf gebruikt, hoef je niet te kopen. Dat scheelt 22,5 cent per kWh. Terwijl je voor elke kilowattuur die je níét gebruikt, maar aan het energiebedrijf levert, in de toekomst nog maar 6 cent krijgt.

Dit artikel is in iets andere vorm verschenen op deze site op 31 maart. Meer advies over het eigen huis? Bekijk eens onderstaande video's.