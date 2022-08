Zonnescherm schoonmaken? ‘Laat de hogedrukspuit links liggen’

,,Ik word weleens het markiezenvrouwtje genoemd”, begint Marja. ,,Want waar ik ook ging wonen - ik ben in mijn leven vaak verhuisd - ik had nog eerder de markiezen hangen dan dat er vloerbedekking lag. Ik heb altijd en overal markiezen gehad, en altijd in dezelfde kleuren: beige en okergeel. Heel Haags.”

,,Oude herenhuizen hebben nog steeds markiezen. Ze zijn halfrond en aan beide zijkanten gesloten”, legt Marja uit. ,,Als een bolle hoed boven je hoofd, waardoor je lekker beschut zit. De meeste zonneschermen zijn open aan de zijkanten, waardoor het minder beschermt tegen weer en wind. En sommige hebben een kniparm, wat het steviger maakt bij een eventuele storm, maar ik kan je vertellen: zelfs ik, met mijn 1,56 meter lang, moet oppassen dat ik daar mijn hoofd niet aan stoot. Voor mij is het duidelijk: de markies is de absolute koning onder de zonwering.”

Zonnig, bewolkt, regen: Marja heeft haar markiezen bijna altijd uithangen. ,,Ik vind het zo gezellig staan en op de grauwe dagen geeft het knus licht binnen.”

Die regenachtige dagen hebben nog een ander belangrijk voordeel: ,,Ze helpen je zonnescherm schoon te maken. De meeste mensen trekken het doek in als er een regenbuitje op komst is. Zodra de zomer voorbij is en de eerste herfstbuien voorspeld worden, wordt het definitief opgerold. Maar ieder jaar denk ik: oh jee, doe dat nou niet. De zomer is een droge tijd, waardoor je zonnescherm vol met stof en vliegjes zit. Trek je je scherm vervolgens dicht, dan is dat stof niet spontaan verdwenen. En die vliegjes zijn verpletterd, met vlekken als gevolg.”

Het advies van de schoonmaakexpert: check dagelijks het weerbericht. ,,Is er een klein buitje op komst? Rol je zonnescherm uit en laat de regen zijn werk doen. Laat het daarna goed drogen. Het is dat je zonnescherm niet kan kwispelen, maar anders had ‘ie het zeker gedaan.” Marja adviseert om minimaal twee keer per jaar, maar het liefst vier keer, het doek uit te rollen en te laten luchten. ,,Óók in de winter, dus. Dat komt de stof ten goede. Wees niet bang voor regen, je zonnescherm kan echt wel tegen een stootje. Het is ervoor gemaakt om een ander leven te leiden dan een gordijntje binnen.”

,,Met een regenbui kom je al heel ver, maar ik raad ook aan om je zonnescherm soms af te nemen. Zorg voor een stevige trap en verruil je hoge hakken voor goede schoenen. Met een zachte borstel, zoals die van een stoffer en blik, veeg je het stof er zo af.”

Rol daarna het zonnescherm, als het gedroogd is, weer op en maak nog even de kast waar het scherm in zit schoon. Dat doe je door een sopje te maken van water en allesreiniger. ,,Gebruik geen schuurmiddel, want daar tast je de lak van de kast mee aan”, tipt Marja. ,,Wrijf het vervolgens droog met een theedoek. Je kunt eventueel ook nog wat autowas gebruiken. Dat klinkt misschien gek, maar dat is ook bedoeld om lak mooi te houden en om te beschermen tegen allerlei weersinvloeden. Je auto blijft mooi en je zonneschermkast ook.”

Wat te doen bij hardnekkige vlekken? ,,Ik had het laatst nog: een meeuw die voorbij vloog en gas minderde, om vervolgens een grote flats op mijn markiezen achter te laten. Ik weet niet wát ze eten, maar vieze vlekken maken ze zeker”, gruwelt Marja. ,,Ik hoor en lees veel over groene zeep, soda, azijn... Maar bij hardnekkige vlekken werkt mijn eigen wondersopje altijd het beste. Doe warm water in een emmer en voeg daar biologisch inweekmiddel aan toe. Breng dit met een zachte borstel lekker dik aan op het zonnescherm en doe bij de vlekken nog een beetje extra. Belangrijk is dat je dit doet op een bewolkte dag, want door de zon en het inweekmiddel kan het doek verkleuren. Ga niet druk heen en weer wrijven, daar wordt de vlek alleen maar groter van, maar werk van buiten naar binnen. Nou, dan is het nu tijd voor een kopje thee, want het moet een kwartier intrekken.”

Vervolgens is het tijd om het inweekmiddel van het doek te spoelen. ,,Een hogedrukspuit, daar begin ik niet aan”, zegt Marja. ,,Die geeft zoveel druk, daar kan je doek kapot van gaan. Ik hoor er veel horrorverhalen over, dus laat de hogedrukspuit maar links liggen. Gebruik liever een tuinslang, of een paar emmers water. Nog beter is het als er toevallig net een behulpzaam regenbuitje aan komt waaien. Terwijl jij lekker binnen aan de thee zit, spoelt je zonnescherm vanzelf schoon en kan hij weer stralen. Zonnescherm blij, jij blij.”

,,Mensen keken altijd vreemd mijn kant op, als ik tijdens een regenbui mijn markiezen uitrolde, maar diezelfde mensen zijn ook altijd onder de indruk dat mijn markiezen er na al die jaren nog steeds zo mooi uit zien. Dus huppatee, gewoon uitrollen dat scherm.”

,,En ik word natuurlijk niet voor niks het markiezenvrouwtje genoemd. Als er bekenden langs lopen, zwaai ik niet, maar trek ik even kort mijn markiezen in en uit. De markiezengroet noem ik het. Dus ook bij deze: een markiezengroet van mij!”

