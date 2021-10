Zorgen om effecten energiecrisis op prijzen bouwmateriaal: ‘Producten blijven duurder worden’

Het einde van de stijgende prijzen van bouwmaterialen is nog niet in zicht. Producenten vrezen dat de energiecrisis de volgende klap is voor de bouwsector, waardoor aannemers in de problemen komen en consumenten het niet meer kunnen betalen.

Dat zegt Niels Ruijter van de Nederlandse Vereniging van Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB). ,,De hoge prijzen voor onder meer gas heeft ook z'n effecten op productieprocessen. Het heeft niet zozeer invloed op de leveringen, maar wel op de prijsvorming. Het ligt voor de hand dat aannemers in de problemen gaan komen als ze een project voor een bepaalde som hebben aangenomen, en straks niet uitkomen met de inkoop van hun materialen.”

De meest recente cijfers van invoerprijzen van Centraal Bureau Statistiek tonen nog steeds ongekende verhogingen. Gezaagd en geschaafd hout was in augustus 64 procent duurder dan een jaar eerder, fineerplaten 31 procent. Gewalste producten van staal zijn zelfs 75 procent duurder. Aluminium 32 procent, metalen constructies 44 procent. Alleen cement is nog niet veel duurder dan vorig jaar (plus 6,3 procent), maar cement, beton, glas en bakstenen zijn nou net de soort materialen die duurder worden dankzij hogere energieprijzen omdat bij de productie veel warmte nodig is.

,,Het einde van de prijsstijgingen is helaas nog niet in zicht”, zegt Madeline Buijs, econoom bij ABN Amro. ,,Producten worden daardoor duurder voor bouwers en consumenten.”

Quote Het is logisch dat ook de consument deze hogere prijzen op z'n bord krijgt. Wij vinden dat vervelend, maar we zijn geen goede doelen­stich­ting Niels Wensing , branchevereniging Bouwend Nederland

Consument merkt hogere prijzen bouwmaterialen

Dat de prijzen worden doorberekend, blijkt uit cijfers van Koninklijke Hibin, de branchevereniging van groothandels in bouwmaterialen. Hibin verwacht 2021 af te sluiten met een omzetstijging van 14,6 procent. In 2022 valt de omzetgroei waarschijnlijk terug naar 8,2 procent, zo spreekt de vereniging de verwachting uit. ,,Het is logisch dat ook de consument deze hogere prijzen op z'n bord krijgt”, aldus Niels Wensing namens branchevereniging Bouwend Nederland. ,,Wij vinden dat vervelend, maar we zijn geen goede doelenstichting. De marges in de bouw zijn al niet zo hoog. Onze zorg is dat bouwers hun projecten op een gegeven moment niet meer vooruit kunnen betalen, omdat ze te weinig geld in kas hebben.”

Dat de prijzen voor bouwmateriaal met dubbele cijfers oplopen, betekent nog niet dat de prijzen voor huiseigenaren even hard oplopen. ,,De prijs voor de consument bestaat bij de aankoop van een huis uit veel meer dan de materiaalprijzen”, aldus Ruijter. ,,De grondprijs, ontwikkelkosten en personeelskosten vormen de hoofdmoot. Toch is er een acuut probleem nu de energieprijzen zo hard zijn gestegen. Producenten kunnen niet zomaar even afschalen en weer opschalen met hun productie, dat zijn processen die weken of het liefste zelfs maanden duren. Dan heb ik het over bijvoorbeeld ovens die geleidelijk aan moeten.”

Dat aannemers nog altijd zo druk zijn met verbouwingen, renovaties en huizenbouw heeft ook te maken met de lage rente in combinatie met gevulde spaarpotten, denkt Madeline Buijs. ,,Veel mensen hebben geld overgehouden door de lockdowns van het afgelopen jaar. Daarnaast kunnen huiseigenaren de overwaarde gebruiken voor het financieren van verbouwingen. We hebben dan ook nog geen signalen dat de bouw op plekken stil komt te liggen door de hoge prijzen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over wonen: