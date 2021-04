Zoveel eigen geld moet je inleggen voor de aankoop van een huis

KaartStarters moeten steeds dieper in de buidel tasten voor de aankoop van een huis. Alleenstaanden hebben gemiddeld bijna 30.000 euro eigen geld nodig. Dat is in honderd gemeenten niet genoeg om een appartement van 60 vierkante meter te kopen.

Dat blijkt uit de Eigen Geld-kaart die hypotheekadviseur Independer en woonplatform Jumba.nl maakten voor deze site. De kaart toont per gemeente hoeveel eigen geld een starter of starterskoppel gemiddeld moet meenemen om een goede kans te maken op een woning.



35-plussers moeten in Nederland ruim 33.000 euro inleggen, dat is 10.000 euro meer dan twee jaar geleden. De leeftijdsgroep tot 35 jaar heeft 7000 euro extra nodig ten opzichte van twee jaar geleden. Het afschaffen van de overdrachtsbelasting heeft dankzij de gestegen huizenprijzen dus niet het gewenste effect. Dat was namelijk dat starters wat meer slagkracht zouden krijgen. Wellicht is hun positie ten opzichte van beleggers verbeterd aangezien die méér overdrachtsbelasting betalen, maar in de portemonnee ontstaat niet ineens meer ruimte.

Gevoel en inzicht

Sander van der Aa van Jumba wijst erop dat de kaart niets over specifieke situaties zegt. ,,Het is onze bedoeling om wat meer gevoel en inzicht te geven in de verschillen tussen gemeentes, maar binnen die gemeentes kun je nog geluk of pech hebben natuurlijk. Wij presenteren de gemiddeldes.” De berekening van woningwaardes die Jumba.nl hanteert is de uitkomst van een model waarvoor een combinatie van WOZ-waarden, vraagprijzen, lokale marktomstandigheden en bouwkundige kenmerken wordt gebruikt.

Independer heeft aan de hand van die berekende woningprijzen per vierkante meter gekeken naar de maximale leencapaciteit van potentiële kopers. ,,Stel dat een starter 250.000 euro kan lenen en een huis van 60 vierkante meter kost in een bepaalde gemeente gemiddeld 300.000 euro. Dan moet je daar dus 50.000 euro eigen geld inleggen voor de koopsom, plus ongeveer 6000 euro aan bijvoorbeeld taxatie- en notariskosten”, zegt hypotheekdeskundige Marga Lankreijer. ,,Voor huizen boven de 4 ton geldt geen afschaffing van de overdrachtsbelasting. Die gegevens hebben we ook in de interactieve kaart verwerkt”, zegt ze.

Wat Lankreijer opvalt aan de kaart is dat er behoorlijk wat ‘rode vlekken’ zijn, die het gevoel van starters bewijzen dat ze zonder een grote spaarpot of schenking van ouders nauwelijks aan de bak komen op de koopmarkt. ,,Dat beperkt zich duidelijk niet tot de randstad. Ook grote delen van Brabant lichten rood op. Starters moeten flink sparen om kans te maken op de koopmarkt.”

Maximaal 20.000 euro

Uit cijfers van Hypotheken Data Netwerk (HDN) blijkt dat twee van de drie starters afgelopen jaar maximaal 20.000 euro inbrachten bij de aanschaf van een woning. Met dit geld maken starters in ongeveer 190 gemeenten een goede kans om een woning van 60 vierkante meter te vinden. Voor een redelijke kans op een huis van minstens 80 vierkante meter kunnen starters nog maar in 65 gemeenten terecht.

Hoeveel eigen geld nodig is om een huis te kopen hangt af van het inkomen, de regio en het aantal vierkante meters. In Utrecht moeten starters het meest hebben gespaard om toch nog een huis te bemachtigen. Los van de vraag of het gewenste huis wel te koop staat, want uit cijfers van makelaarsvereniging NVM bleek vorige week dat huizenkopers nog maar keuze hebben uit gemiddeld 1,7 woningen. Dat is historisch laag.

