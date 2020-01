Zoveel nieuwe huizen werden er in jouw gemeente bijgebouwd

Of het bouwtempo dit jaar net zo hoog gaat zijn is maar zeer de vraag. Dankzij de PFAS- en stikstofcrisis is het aantal vergunningen stevig afgenomen, terwijl de woningnood eigenlijk vraagt om juist een snellere groei. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er in de eerste drie kwartalen van 2019 nog geen 39.000 vergunningen afgegeven, in 2018 kwam dat aantal in dezelfde periode nog op ruim 49.000.

Minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) ziet dat probleem ook ontstaan. ,,In 2019 bijna 81.000 woningen erbij is een mooi resultaat”, zegt ze. ,,De afgelopen twee jaar is het fundament gebouwd om het doel van 75.000 woningen per jaar te realiseren. Ik zie voor 2020 en 2021 wel een uitdaging. In 2020 komen we naar verwachting in de buurt van het doel. In 2021 voorzie ik een dip als gevolg van de terugval in vergunningverlening in 2019.”