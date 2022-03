20 jaar na de moord: de erfenis van Pim Fortuyn

Column Wouke van ScherrenburgOp 6 mei is het 20 jaar geleden dat Pim Fortuyn werd vermoord. Dat deze politieke moord nog steeds bij velen op het netvlies staat, is terug te zien in de enorme hoeveelheid podcasts, artikelen en interviews in kranten, op radio en tv. Er verschijnen boeken en er is een tv-serie gemaakt: Het jaar van Fortuyn. Vrijdagavond was de eerste aflevering. Ga die serie vooral zien.