Bedreigend waren de brandende fakkels onder de neus van Kaag, verheffend was het beeld van Biden

column Na het zien van de special vreesden ze dat rafelige einde met grote vreze

Het woord spookt al dagen door mijn hoofd. Rafelig. Een bestuurder van Actiz, de organisatie die vierhonderd zorginstellingen voor ouderen beheert, had haar zondagse blouse aangetrokken om aan de tafel van Nieuwsuur over de gevolgen van de vergrijzing te vertellen. ,,We moeten accepteren dat het einde rafelig is, het leven is niet tot het einde toe mooi.”