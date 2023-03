De veerkracht in de strijd tegen klimaatverandering kan breken als de kosten ervan op hun rekening komt

True Price en een handjevol groene boeren, een kleine oase in de woestijn van groen asfalt

True Price staat voor de echte prijs van een product dat we eten of drinken. Nu steeds meer mensen zich zorgen maken over de vervuiling en het klimaat, groeit ook de belangstelling voor deze organisatie. Zo is er in Amsterdam supermarkt De Aanzet die bij alle producten de echte prijs vermeldt, dus inclusief de klimaatschade en kinderarbeid.