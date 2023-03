De veerkracht in strijd tegen klimaatverandering kan breken als kosten voor rekening komen van laag- en middeninkomens

column Bijzonder dat Den Haag steeds weer in staat is vooral de hogere inkomens te laten profiteren

Er is een legioen aan mensen dat het vertrouwen in de overheid kwijt is. Bij dat legioen weiger ik me aan te sluiten, al begrijp de teleurstellingen vaak goed. Maar als we echt alle vertrouwen kwijt zijn, dan wordt het klimaat in ons landje steeds onguurder. Er gaan ook dingen goed.