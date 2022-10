Deeltijdprinsessen in een land van toeslagen

Column Wouke van Scherrenburg Eindelijk, het is nu écht Baas in eigen Buik

Voor de verandering was er donderdag een feestelijk en zowaar respectvol debat in de Tweede Kamer. De verplichte vijf dagen bedenktijd, een erfenis uit de jaren 80, over abortus is eindelijk dan toch afgeschaft. Nu beseft de minderheid van christenbroeders en zusters in de politiek dat tegenstand niet langer houdbaar is.

29 januari