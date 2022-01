Eindelijk, het is nu écht Baas in eigen Buik

column Wouke van Scherrenburg Dreinende kleuters en de reële kans op een minder­heids­ka­bi­net

Het was te verwachten. De aanzet tot een opzet van een regeerakkoord, oftewel het basisdocument opgesteld door de formatieteams van Rutte en Kaag, is gedeeltelijk uitgelekt. Er staan interessante voornemens in: meer overheid en minder marktwerking, we krijgen zelf de regie over het het einde van ons leven.

28 augustus