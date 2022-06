Het rapport voor een andere landbouw ligt al twintig jaar in een diepe la

column wouke van scherrenburg De twee blije eieren Mark en Hugo die riepen dat we nog even die laatste hobbel moesten nemen en dan wachtte de verlossing

Wat een ellende. Weer een soort lockdown. Zes maanden geleden liepen mijn lief en ik juichend de Doetinchemse sporthal uit, de tweede Pfizerprik in onze armen. Zo, zeiden we innig gelukkig, over twee weken is het voorbij met angst en isolement, we kunnen weer gaan leven, zij het natuurlijk wel voorzichtiger dan voor corona want we beseften dat het virus de wereld nog lang niet uit was.

13 november