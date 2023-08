Je blijft toch zitten met de vraag hoe bang de VVD is voor de aantrekkingskracht van Omtzigt

Column Wouke van Scherrenburg Mijn visie op de Oranjes veranderde allang voor de inmiddels tot vervelens toe beschreven incidenten met Wil­lem-Alexan­der en Máxima

De zon scheen, er werd gedanst, gedronken, gezwaaid met vlaggen, de Oranjes gingen all out, het land feestte. Ik dacht aan ooit. De laan waar ik als kind woonde werd herdoopt in ‘Prinsesselaan’; voor een geliefde buurvrouw (oorlogsweduwe) aanleiding om op bittere toon te vertellen dat alles wat Oranje heette geen respect of vlagvertoon verdiende. Wilhelmina, zei ze, vluchtte halsoverkop naar Engeland en liet ons allemaal in de steek.