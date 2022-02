Nu corona luwt wordt het eigenlijke doel van extreemrechts duidelijker zichtbaar

Column Wouke van ScherrenburgNog even en dan zitten we op de piek van deze omikrongolf en daarna gaat het snel richting normaal. Nou ja, bijna normaal. Want de boel helemaal de boel laten, is niet slim met nog ik weet niet hoeveel varianten van het virus, die ons het leven nog lastig kunnen maken. Dus houdt het kabinet nog een paar maatregelen in stand.

Blijft de prangende vraag hoe lui die vet verdienden aan hun verzet tegen de maatregelen, de haters van politici, medici, wetenschappers, journalisten en de meerderheid die zich wel liet vaccineren, nu verdergaan.

Wat moeten Baudet en zijn kompanen verzinnen om voldoende publiek te verzamelen voor hun podia op pleinen waar ze hun gestoorde en fascistische complottheorieën in de microfoon brullen? Hoe krijg je nog genoeg kiezers zo gek dat ze in het stemhokje FvD invullen? Wie moeten nu in de bus worden gezet voor het vervoer naar de tribunalen?

Quote Terwijl maatschap­pij­en van het slot gaan, gebeurt er iets gevaar­lijks in Canada

Wat moeten de gekken die met nazivlaggen, galgen en fakkels de straten bevolkten, omringd door gejuich en camera’s, nou met hun zondagmiddagen doen? Wat moeten advocaten die een dik belegde boterham zagen in hun processen tegen het coronabeleid? En Willem Engel, de geflipte dansleraar, die een fijne lap grond in Spanje overhield aan de gulle donaties van zijn gelovige kudde, moet die nu Spanjaarden de flamenco gaan leren om nog ergens de kost mee te verdienen?

Ik zie de zolderkamertjes voor me waar de toetsenbordridders dagen zoet waren met het op sociale media plaatsen van haatberichten, krankzinnige complottheorieën, giftige bedreigingen. Gaan die nu gezellig Wordle spelen of, nog beter, zich verdiepen in feiten in plaats van meninkjes op ‘het Feestboek’?

Maar laat ik me niet te vroeg verkneukelen. Want terwijl wereldwijd maatschappijen van het slot gaan en het virus zich koest lijkt te houden, gebeurt er iets heel gevaarlijks in Canada. Truckers met hun convoys of freedom blokkeren al dagen Ottawa en belangrijke doorgaande routes. Extreemrechts, Trump plus aanhang, de tv-zender Fox, Amerikaanse gouverneurs, ze juichen de truckers toe, doneren miljoenen dollars. Alsof hier half Canada in opstand is, terwijl niet meer dan 10 procent (!) van de Canadese vrachtwagenchauffeurs tegen het coronabeleid is.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Steeds vaker en in steeds meer landen roept extreemrechts op tot organisatie van deze vrijheidskonvooien overal in de westerse wereld. Als protest tegen de overheid, tegen de instituties, tegen de wetenschap, kortom tegen de elite. De blokkades van Parijs en Brussel zijn inmiddels gepland.

Ook Baudet riep deze week in een filmpje, dat inmiddels is verwijderd van de site van FvD, dat hij alles op alles wil zetten om ook hier deze konvooien te organiseren. Als extreemrechts niet langer het coronabeleid kan gebruiken voor hun demonstraties, tribunalen, geldklopperij en haat zaaien, wordt glashelder duidelijk wat al die tijd het eigenlijke doel is.

Namelijk de permanente ontwrichting van de democratische samenlevingen. En daarvan zouden we allemaal wakker moeten liggen.