Onze minister van langdurige zorg heeft de smeekbeden van deze patiënten over de schutting gegooid

Column Wouke van Scherrenburg Nu corona luwt wordt het eigenlijke doel van extreem­rechts duidelij­ker zichtbaar

Nog even en dan zitten we op de piek van deze omikrongolf en daarna gaat het snel richting normaal. Nou ja, bijna normaal. Want de boel helemaal de boel laten, is niet slim met nog ik weet niet hoeveel varianten van het virus, die ons het leven nog lastig kunnen maken. Dus houdt het kabinet nog een paar maatregelen in stand.

12 februari