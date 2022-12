Ook gruwelijke wreedheid is onlosmakelijk verbonden aan Kerstmis 2022

column Wat een blamage, wat een roekeloos op het spel zetten van de zo keihard nodige bouw van woningen

Crisis na crisis maar als er een crisis is die het kabinet helemaal aan zichzelf heeft te danken, is het de stikstofcrisis. Met steun van de Tweede en Eerste Kamer, ook dat nog. Zitten er in de ooit zo eerbiedwaardige Senaat geen juristen meer? Want het is onbegrijpelijk dat deze politieke blunder met enorme gevolgen voor de woningbouw in ons land, zo breed werd gesteund.

5 november