Warmte en toewijding, en veertig minuten hun duim op een bloedende wond als het moet

column Er zit gif in mijn nieuwe pannen

Zie zo, zei ik opgelucht tegen mijn lief, geen teflonpannen meer in de kast. Na de verontrustende berichten over de kankerverwekkende stoffen onder de verzamelnaam PFAS waar Teflon er een van is, besloot ik de pannen om te ruilen voor PFAS-vrije exemplaren. Het was een rib uit m’n lijf maar voor de gezondheid en het milieu moet je iets over hebben.