3% van alle kiezers in Zaltbommel stemde op Pieter Omtzigt bij laatste verkiezingen, minder dan gemiddeld in Gelderland

Progress pri­de-vlag Lingecolle­ge vernield en gestolen, nu wappert er een nieuwe: ‘We zijn er voor iedereen’

Wie het heeft gedaan, weet conciërge Frans van Kesteren niet. Wel kwam hij er vorige week achter dat de progress pride-vlag, die eerder wapperde voor het lyceum van het Lingecollege, was weggehaald. Dinsdag werd de vlag wederom in top gehesen, op de eerste fysieke dag van het nieuwe schooljaar. ,,We zijn een openbare school, we zijn er voor iedereen.”