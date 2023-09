Accijnsverhoging op alcohol treft bijna 20.000 inwoners Zaltbommel

Steeds meer Brabanders kiezen voor de islam, ‘Bijna iedere week een bekeerling in onze moskee’

DEN BOSCH/TILBURG - De islam heeft steeds meer aantrekkingskracht op Brabanders, zo blijkt uit een rondgang langs moskeeën in de provincie. ,,In onze moskee is er bijna iedere week wel een Nederlander die zich bekeert tot de islam.”