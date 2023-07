Nog geen ophok­plicht in West-Bra­bant, kippenboe­ren houden vingers gekruist

HUIJBERGEN/STANDDAARBUITEN - Een flinke domper voor de pluimveesector toen maandag toch weer vogelgriep werd ontdekt bij een bedrijf in Biddinghuizen, waar 11.000 leghennen moesten worden geruimd. Hoewel er nog geen landelijke ophokplicht is afgekondigd, houden kippenboeren in de regio de situatie nauwlettend in de gaten. ,,Het is gewoon hopen dat je niet wordt geraakt”, aldus Wim van Hooijdonk.