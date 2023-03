Brandweer Brakel wint provinciale wedstrijd in Gameren

Op de bedrijfsterreinen van Henk van Alphen (timmer- en aannemersbedrijf)en Nico van Wijnen (ART Group) aan De Hoef in Gameren waren twee wedstrijdbanen uitgezet. Bij de ene baan draaide het om een brand in een bedrijfspand. Die leek bij aankomst overzichtelijk, maar al snel bleek er meer aan de hand te zijn. Bij de andere baan was sprake van een beknelling en draaide het wat meer om hulpverlening.