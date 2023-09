Buitenstad Zaltbommel werd een klein beetje anders dankzij betrokken Bommelaar Paul Burgers (1949-2023)

Appelpop beleefde snikhete en relaxte jubileume­di­tie: ‘Nergens zingen ze zo hard mee als hier’

Massaal meezingen bij BLØF, dansen in de Silent Disco, chillen op het gras en crowdsurfen: de dertigste Appelpop kan als succes de boeken in. Al was het snikheet, zeer druk en keek een aantal tieners te diep in het glaasje: de festivalsfeer was als vanouds buitengewoon gemoedelijk.