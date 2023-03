Cel van Russische activist en advocaat Navalny te zien bij Slot Loevestein

De cel waarin de Russische advocaat en activist Aleksej Navalny vorig jaar gedurende 91 dagen gevangen heeft gezeten, komt naar Slot Loevestein. De replica is gemaakt door Navalny's broer Oleg en is te zien op de tentoonstelling Monddood - Politiek gevangen .

Slot Loevestein houdt deze expositie samen met Amnesty International. Vanaf vrijdag 31 maart kunnen bezoekers de cel bekijken. Deze staat bekend als de ShIZO, een afkorting van het Russische shtrafnoy izolyator. Dat is een speciale strafcel voor veroordeelden die de interne regels van de strafkolonie overtreden. De replica was eerder te zien in Berlijn en Parijs.

Indrukwekkende bijdrage

,,De ShIZO cel van Aleksej Navalny is een belangrijke aanvulling op onze tentoonstelling Monddood - Politiek gevangen’’, zegt Ed Dumrese, directeur van Slot Loevestein. ,,Deze expositie geeft inzicht in de verhalen en situaties van politieke gevangenen over de hele wereld. De cel levert een indrukwekkende bijdrage aan de bewustwording hiervan.’’

Slot Loevestein was in de 17e eeuw ook een gevangenis voor mensen met een andere mening dan de machthebbers. Meerdere mensen werden er opgesloten zonder eerlijk proces, onder wie rechtsgeleerde Hugo de Groot. Hij ontsnapte op spectaculaire wijze uit zijn gevangenschap: in een boekenkist die via de rivier naar Gorinchem werd gebracht.

De tentoonstelling Monddood - Politiek gevangen is tot en met 6 mei te zien. In de periode 31 maart - 9 april zijn er gratis achter-de-schermen rondleidingen in het slot. Die geven bezoekers antwoord op de vraag hoe de expositie werd opgezet en tot stand is gekomen.

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie, met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.