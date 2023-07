Dit is hoe oud voertuigen in jouw gemeente zijn

met video Politie onderzoekt brandstich­ting na autobrand in Den Bosch: ramen van woning sneuvelen door hitte

DEN BOSCH - Een geparkeerde auto in Den Bosch is in de nacht van dinsdag op woensdag in vlammen opgegaan. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat ook andere auto’s beschadigden. Door de politie wordt onderzocht of de brand is aangestoken.