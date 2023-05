Dit is hoeveel toeristenbelasting je betaalt in de gemeente Zaltbommel

Fietsers ‘hoppen’ niet massaal heen en weer over de Maas voor Pontjesda­gen

BERN/HERPT - Of het nou aan de weersvoorspelling of het dreigende wolkendek boven de rivieren lag. De belangstelling voor een fietstochtje langs de Maas voor de derde editie van de Pontjesdagen was zaterdag rondom Ammerzoden en Well matig.