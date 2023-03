Festival Lolliepop wil nog een keer op Schootsveld

De gemeente Zaltbommel is weliswaar niet van plan om hier voortaan alle festivals te houden, maar het nieuwe evenemententerrein is niet op tijd beschikbaar. ,,De kans is dus groot dat Lolliepop nog een keer op het Schootsveld is", zegt burgemeester Pieter van Maaren desgevraagd.

Vroeger was Lolliepop in de Kindertuin, op de monumentale stadswallen. Maar die worden nu gerestaureerd en daarna wil de gemeente daar geen grote evenementen meer houden. Daarom was Lolliepop vorig jaar voor de eerste keer in het Schootsveld. Dat was een succes, en vorige maand bleek deze locatie ook een geschikte plek voor de grote carnavalstent.