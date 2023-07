Gameren krijgt er een woonwijk bij: 103 huizen in plan Molendel

Tientallen jetskiërs wegge­stuurd bij De Zandmeren; ‘We willen hier rust’

KERKDRIEL - Bij De Zandmeren in Kerkdriel zijn afgelopen weekend zo'n twintig mensen weggestuurd die daar met een jetski wilden varen. De gemeente Maasdriel zet beveiligers in om deze ongewenste watersporters te weren. ,,Ze mogen hier niet komen. Jetski's en waterscooters passen niet bij het rustige karakter waar we met het recreatiegebied naartoe willen.”