Met video Toptalent Gian van Veen (21) maakt indruk met finaleplek bij Players Champions­hip 18

Darter Gian van Veen heeft opnieuw een finale bij de PDC gehaald. Het 21-jarige Nederlandse talent verloor in de finale van Players Championship 18 van Gerwyn Price: 1-8. Vorig jaar stond Van Veen ook al eens in een finale van een Players Championship-vloertoernooi en ook toen moest hij zijn meerdere erkennen in de Welshman Price