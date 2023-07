Hollands Hard Festival in gelovig Brakel: Klokslag 00.00 uur gaat de stekker eruit

BRAKEL - Eindelijk is er voor jongvolwassenen iets te doen in het gelovige dorp Brakel. Of toch niet? Klagende buurtbewoners proberen het in september geplande Hollands Hard Festival tegen te houden. Maar de organiserende vriendengroep laat zich niet van de wijs brengen: ,,We voldoen aan alle eisen.”