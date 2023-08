Kijken naar Max Verstappen op de Markt? Dat is voor de Bommelweek niet haalbaar

De Avontuur­lij­ke Klim is dagelijks uitver­kocht: bijna half miljoen euro ingezameld

DEN BOSCH - De Avontuurlijke Klim die via steigers leidt naar de nok van de Sint-Jan is volgens de organisatoren een groot succes. Sinds de opening op 23 mei zijn ruim 40.000 kaarten verkocht. ,,Elke dag is uitverkocht.”