Meerdere wielrenners gewond door valpartij bij wedstrijd in Brakel

Duizend euro subsidie per woning voor snelle bouw Plantage

Er kunnen versneld 599 huizen gebouwd worden in nieuwbouwwijk De Plantage in Meteren. De provincie Gelderland is daar zo blij mee, dat ze 1000 euro per woning subsidie verstrekt om de vaart in de plannen te houden. Van het Rijk wordt ook een bijdrage verwacht, dat wordt in juni duidelijk.