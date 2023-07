Monique en Geerhard wonen praktisch óp de rijksmonumentale stadswallen: ‘Hout past hier goed’

indebuurt.nl The Happiness Café gaat komende week open in Den Bosch

Belegd broodje of ontbijtje scoren? Vanaf woensdag kun je terecht voor je ontbijt, lunch of koffie bij The Happiness Café in Den Bosch. Eigenaar Linsey vertelt enthousiast over de komst van de zaak naar Den Bosch: “We kunnen niet wachten!”