OM: Dood vrouw in Gameren was moord of doodslag, echtgenoot blijft langer vastzitten

Echtgenoot blijft langer vastzitten na vondst dode vrouw in Gameren

GAMEREN - De vrouw die dinsdagochtend dood is gevonden in een woning in Gameren, is vermoedelijk om het leven gebracht door haar echtgenoot. Daar gaat het onderzoeksteam van de politie van uit. Kort nadat het slachtoffer was gevonden is de man aangehouden. Hij blijft langer vastzitten, meldt de politie.