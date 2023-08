Ganzen zorgen voor steeds meer overlast: ’Ze schijten de hele boel onder’

DEN BOSCH - Ganzen zorgen voor steeds meer overlast, zeker in een stad als Den Bosch. ,,Het is hier zigzaggen tussen de ganzenpoep.” Is het onze eigen schuld? En wat kunnen we er tegen doen? De Bossche politiek vraagt de gemeente nu om actie.