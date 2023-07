Zwemlessen in Den Bosch gaan kopje onder door personeels­te­kort, wachttij­den van maanden

DEN BOSCH - Zwemles voor uw kind in het Sportiom in Den Bosch? Dikke kans dat er dan een wachttijd is van enkele maanden. ,,Eind dit jaar zijn we weer op volle oorlogssterkte met onze zwemonderwijzers.”