Tijd dringt voor jubilerende FCC Ammersoyen, fietscrossclub van de Bommelerwaard: krijgt zij betere voorzieningen?

Leo geniet nog één keer op het wedstrijd­veld van zijn hond Epke: ‘Eigenlijk met pensioen, maar hij verleert het nooit’

Voor Leo van Meegdenburg (42) uit Geldermalsen was het een bijzondere dag. Voor de laatste keer stuurde hij zijn 9-jarige Duitse herder Epke het wedstrijdveld aan de Meersteeg in zijn woonplaats op. ,,We hebben er nog één keer van genoten.”